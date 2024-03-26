Артистка решилась на смелый шаг

Знаменитости по всему миру регулярно радуют своих поклонников откровенным контентом. Представительницы прекрасной половины человечества не стесняются показывать многомиллионной армии фанатов интимные кадры. На этот раз в Сети обсуждают горячий снимок популярной американской певицы Селены Гомес.



Знойная красотка решила пойти ва-банк и выложила на всеобщее обозрение фотографии прямо из ванны. Знаменитость не постеснялась показать поклонникам, как проходят ее водные процедуры. Полностью голая звезда сфотографировалась в профиль. Для того чтобы жаркий кадр не попал под цензуру, девушка целомудренно прикрыла рукой пышную грудь.

В любом случае, фотография получилась очень волнующей. В комментариях люди хвалят артистку за смелость. Известно, что долгое время Селена Гомес вела ожесточенную борьбу с лишними килограммами. Однако в конце концов она решила принять себя такую, как есть.

Девушка регулярно фотографируется в купальниках и носит дерзкие сексуальные наряды. Пышные формы знаменитости многим кажутся привлекательными и достойными того, чтобы демонстрировать их публике.

К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали горячую фотографию знаменитой российской актрисы Мирославы Карпович.