SHAMAN прервал молчание о конфликте с Леонидом Агутиным

Артист раскрыл, что случилось на самом деле

После съемок "Песни года" стали поговаривать, что между Леонидом Агутиным и Ярославом Дроновым произошел закулисный конфликт. Якобы музыкант сравнил исполнителя песни "Я русский" с "кремлевскими беляшами". SHAMAN наконец решил поставить точку в этом вопросе и рассказал, как все было на самом деле.

Представители артиста пояснили, что в день, когда снимали финальную песню, Леонид Агутин был в больнице, а его участие в этой части концерта и вовсе не было запланировано. Поэтому слухи, что артист отказался стоять вместе с SHAMAN на одной сцене – пустые.

"Если просто взять и все вот так рассказать, будет, наверное, скучновато, поэтому о каких-то деталях я, пожалуй, умолчу", – заявил Ярослав о произошедшем.

Сам Агутин также опровергал сведения, что он побрезговал выходить вместе с SHAMAN во время съемки "Песни года".

После новости о том, что артисты отказывались стоять на одной сцене с патриотичным певцом и даже не хотели смотреть в его сторону во время совместной работы над новогодним концертом разразился грандиозный скандал. Некоторых из них даже хотели лишить выступлений в России, однако вскоре шум от инцидента утих.