Раскрыт сумасшедший заработок Пугачевой в России после нового альбома

Примадонна, уехавшая из страны, не брезгует получать из нее деньги

Последние два года бывшая звезда российской эстрады, а ныне пенсионерка-домохозяйка Алла Пугачева не собирается возвращаться в покинутую ею страну, по ее собственным словам. У артистки есть недвижимость на Кипре, куда она переехала из Израила, и ее дети имеют европейские паспорта.

Два года Пугачева сидела тихо и не делала никаких комментариев, кроме того, про рабов и холопов. И внезапно ее сетевое молчание прервалось бурной активностью. Особо эмоционально певица отреагировала на слова Стаса Михайлова о беглых звездах – без имен, заметим. Пугачева записала хамское видео с ответом Михайлову, где обозвала его нецензурно и пригрозила вернуться.

Сетевые пользователи удивились такой внезапной активности еще недавно тихо сидящей на острове певицы. Если раньше от нее в сети по несколько месяцев ни слова не появлялось, то теперь то выкладывает видео с плясками под украинский хит, то злобно отвечает на критику коллег, то выпускает альбом с концертной записью давнего концерта и обещает к юбилею еще один, с новыми песнями.

Все оказалось просто: деньги и снова деньги. Певица, готовящая к выпуску альбом, желает заработать на нем побольше денег. А для этого надо напомнить о себе, взметнуть волну хейта и снова привлечь к себе внимание.

Приятельница звезды рассказала, что для той стало большим удивлением новое явление заработка от соцсетей и платформ. Пугачева очень удивилась, заработав за два дня больше 20 миллионов рублей на скачиваниях ее диска. А ведь это только одна площадка. Возможно, Алла Пугачева вернется к своей эстрадной деятельности, осознав возможности новых реалий и надеясь на получение очередных миллионов. Правда, один нюанс: песни в якобы новом альбоме куплены были еще несколько лет назад.

Кстати, Стас Михайлов достойно отреагировал на грубость Пугачевой, корректно ответив, что ругаться с ней не собирается, и пожелав всего хорошего.

"Лучшим ответом на ее хамство станет моя помощь русской армии", – заявил певец.

Ранее мы писали, что бывший муж и продюсер Пугачевой уверен, что зрители простят ее, если артистка вернется в страну.

