Бывший муж Пугачевой раскрыл заработки певицы в СССР

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В советские годы гонорар Аллы Пугачевой составлял примерно 7 с половиной рублей за сольный концерт, вспоминает продюсер и экс-супруг Примадонны Евгений Болдин.
В те времена, указывает Евгений, каждый артист выступал по собственной ставке. И Пугачева исправно платила за шоу государству.
Как-то Примадонна выступила в Тбилиси на стадионе в десять тысяч мест. При этом билет с рук обходился зрителям в десять рублей. И, пока остальные зарабатывала, Алла Борисовна, утверждает Болдин, все отдавала государству. Оставалась, что называется, под колпаком – под наблюдением была каждая поездка.
Продюсер вспомнил, как за пару недель до выступления Примадонны на площадку приезжали представители Минфина и ОБХСС – чтобы тщательно и досконально все проверить. Поэтому ни о каких заработках не могло быть в то время и речи.
Кстати, Болдин не сомневается, что в один момент российский народ простит Примадонну. Правда, на это потребуется время.
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