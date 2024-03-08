Продюсер заявил, что Пугачева "ржет и кайфует" после провокаций в адрес россиян

Примадонна добилась того, чего хотела

Продюсер Иосиф Пригожин недоумевает, глядя на последние видео Аллы Борисовны, щедро поливающей оскорблениями российских коллег. Для артистки такого масштаба, полагает шоумен, подобный уровень совершенно недопустим. Однако Алла, уверен Пригожин, все делает намеренно – пускает в ход "черный пиар", действуя подобно телефонным мошенникам. Как и в случае со Стасом Михайловым, которого обозвала "муд...м" за слова о покаянии релокантов перед страной.

Проблема в том, рассуждает продюсер, что после таких выпадов артист себя обесценивает, задвигая собственное творчество и заслуги на второй план.

Впрочем, добавил шоумен, певица никогда и не скрывала стремления к обсуждению любимой себя. А в беседе со СМИ постоянно говорила, что самое худшее, что может ждать артиста – это некролог. Поэтому артистка сейчас лишь получает удовольствие, наблюдая, как ее обсуждают вдоль и поперек.

"Бросила кость, как собакам: "Терзайте!". Она кинула червяка и все его поймали. И теперь комментируют, дают оценку: хорошо это или плохо", – высказался Иосиф.

Супруг Валерии полагает, что российским пользователям, напротив, необходимо игнорировать выходки Примадонны – до тех пор, пока она сама не прекратит такие провокации. Не стоит пылать любовью и искать правду в артисте, который плохо к тебе относится.

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