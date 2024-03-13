"Просто нет": Светлаков сообщил о потере Урганта

Артист сильно переживает по этому поводу

Юморист Сергей Светлаков дал новое интервью, в котором порассуждал на тему телевидения. Он высказался о звездах, которые попали в черные списки, и тех, кто покинул страну за последние пару лет.

По словам Светлакова, он никогда не поддерживал точку зрения, что незаменимых людей не бывает. Например, никто не смог бы заместить Виктора Цоя или Владимира Высоцкого, которые своим творчеством породили целые эпохи. К современной ситуации он относится с надеждой, что появятся новые артисты, которые начнут производить что-то свое.

Юморист утверждает, что больше всего его огорчает потеря Ивана Урганта на российском телевидении.

"Если говорить про эфир, это незаменимая единица, и такого профессионала просто нет", – заявил Сергей.

Он назвал телеведущего своим другом и подчеркнул, что ему сильно не хватает Урганта в профессиональном плане. Светлакову хотелось бы, чтобы его коллега занимался обучением молодого поколения и даже открыл собственную школу телевидения.

Заместить Ивана на российском ТВ, по мнению Сергея, так и не удалось. Это пытался сделать Павел Воля, но в итоге его вечернее шоу попросту приобрело совсем иной формат и нашло другого зрителя.

Ранее стало известно, что Иван Ургант увез жену из России.