Продюсер объяснил странный способ Киркорова извиниться перед россиянами

Певец до сих пор сглаживает углы

Филипп Киркоров, кажется, до сих пор пытается сгладить углы после неприязни, обрушившейся на него от общественников и телезрителей из-за "не той двери". Такого мнения придерживается продюсер Павел Рудченко, оценивший номер поп-короля с шуточной песней Филиппа на тему вечеринки с Анастасией Ивлеевой.

Певец, указывает музыкальный критик, не лишен самоиронии. Поэтому говорить о том, что Филипп представил аудитории нечто новое, не приходится. Ранее Киркоров использовал более официальную форму извинений перед зрителями – теперь же сделал это в более шутливом формате.

Музыкальный критик полагает, что спустя некоторое время многие уже и забудут о ситуации с Ивлеевой. Многие успели сделать свои выводы по поводу поп-короля. Найдутся те, кто простит и забудет, многие посчитают, что серьезным участием Филиппа на той самой тусовке и не пахло. А кто-то решит, что ситуация явно не достойна того, чтобы ее принимать всерьез – раз уж сам виновник решил о себе пошутить.

Впрочем, рассудил Рудченко, многих постоянное мелькание Киркорова на экранах после того "оголенного творческого вечера" раздражает.

Напомним, буквально недавно артист выступил с песней из "Карнавальной ночи", рассказав зрителям, как "зашел всего на 5 минут".