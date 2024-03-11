Брежнева впервые рассказала о своих страданиях после развода с Меладзе

Брежнева впервые рассказала о своих страданиях после развода с Меладзе
Вера Брежнева. Фото: Dmitry Golubovich/www.globallookpress.com
Певица горевала полтора года

Вера Брежнева недавно призналась, что развод с Константином Меладзе дался крайне нелегко – певица приходила в себя полтора года. Некоторое время позволяла себе горевать, но не разрешала себе долго пребывать в "состоянии жертвы". Приняла удары судьбы и решила идти дальше.

Вера поняла, что, несмотря на пережитое, важно так же любить себя и не оглядываться назад, не рефлексируя и не застревая в своих страданиях. Поэтому не позволяла себе слабость.

Именно так однажды Брежнева поняла: главное – быть для себя "на первом месте", несмотря ни ни какие сложные периоды. Потому что личностные переживания для Брежневой крайне опасны – сродни деградации. К которой для исполнительницы относится то самое "состояние жертвы".

А не так давно мы рассказывали, как продолжает зарабатывать на россиянах Константин Меладзе, давно покинувший страну – все дело в прослушиваниях на цифровых площадках, которые приносят экс-супругу Веры Брежневой миллионы рублей.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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