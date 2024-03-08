Пугачева объяснила оскорбительные слова в отношении Михайлова

Пугачева оправдалась за хамство в отношении Михайлова
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Певица утверждает, что российским артистам нужно "говорить все, что думаешь"

Громкая перепалка между Аллой Пугачевой и Стасом Михайловым обсуждается уже несколько дней. Впрочем, последний даже не стал реагировать на оскорбительное слово Примадонны, обозвавшей его "му***ом". А вот супруга артиста за словом в карман лезть не стала и высказала в адрес Аллы Борисовны все, что нужно – и защищать честь любимой женщины пришлось уже комику-иноагенту.

После этого Пугачева не стала публиковать новое обращение в адрес Михайлова, однако отреагировала в соцсетях на комментарий подписчицы, которая вступилась за улетевшую в Израиль исполнительницу. Одним из наиболее популярных комментариев под тем самым видео Аллы стал следующий: "Им надо говорить все, что думаешь. А то мы дали понять, что они они – и Боги, и судьи, и палачи". Это замечание "лайкнули" десятки тысяч пользователей.

"Точно", – ответила Пугачева.

Напомним, в своем ролике певица заявила, что все "нормальные люди" уже давно находятся за пределами России и уж точно, уверена Примадонна, никогда не станут возвращаться. А некоторые российские селебрити встали на сторону Пугачевой.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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