Идеальный рецепт квашеной капусты: нужно добавить чеснок

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Когда-то квашеная капуста спасала моряков в дальних плаваниях от болезней, а теперь она является любимой закуской на столе большинства россиян. Блюдо готовится крайне просто и из самых доступных продуктов, а полученная от его употребления польза является неоценимой. Особенно в осенне-зимний период.
Делимся пошаговым рецептом идеальной квашеной капусты с добавлением чеснока, чтобы усилить оздоровительный эффект.
1. Нарезаем капусту тонкой соломкой. Лук шинкуем перьями. Натираем чеснок.
2. Жарим лук на сливочном масле, после пожелтения добавляем капусту, чеснок, соль и сахар.
3. Тромбуем плотно в стерильную банку и накрываем прессом. Сверху накрываем полотенцем.
4. Оставляем бродить при комнатной температуре три дня. В течение этого времени из капусты нужно выпускать газ, протыкая ножом.
Приятного аппетита!
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