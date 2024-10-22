Идеальный рецепт квашеной капусты: нужно добавить чеснок

Идеальный рецепт квашеной капусты: нужно добавить чеснок
Фото: freepik.com
Блюдо обладает невероятным оздоровительным эффектом

Когда-то квашеная капуста спасала моряков в дальних плаваниях от болезней, а теперь она является любимой закуской на столе большинства россиян. Блюдо готовится крайне просто и из самых доступных продуктов, а полученная от его употребления польза является неоценимой. Особенно в осенне-зимний период. 

Делимся пошаговым рецептом идеальной квашеной капусты с добавлением чеснока, чтобы усилить оздоровительный эффект.

Ингредиенты

  • Капуста – 4 кг.
  • Лук – 4 шт.
  • Чеснок – 11 зубчиков.
  • Растительное масло – 140-150 мл.
  • Соль – 1 ч. л.
  • Сахар по вкусу.

Пошаговый рецепт квашеной капусты с чесноком

1. Нарезаем капусту тонкой соломкой. Лук шинкуем перьями. Натираем чеснок.

2. Жарим лук на сливочном масле, после пожелтения добавляем капусту, чеснок, соль и сахар.

3. Тромбуем плотно в стерильную банку и накрываем прессом. Сверху накрываем полотенцем.

4. Оставляем бродить при комнатной температуре три дня. В течение этого времени из капусты нужно выпускать газ, протыкая ножом. 

Приятного аппетита!

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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