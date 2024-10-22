Идеальный рецепт квашеной капусты: нужно добавить чеснок

Блюдо обладает невероятным оздоровительным эффектом

Когда-то квашеная капуста спасала моряков в дальних плаваниях от болезней, а теперь она является любимой закуской на столе большинства россиян. Блюдо готовится крайне просто и из самых доступных продуктов, а полученная от его употребления польза является неоценимой. Особенно в осенне-зимний период.

Делимся пошаговым рецептом идеальной квашеной капусты с добавлением чеснока, чтобы усилить оздоровительный эффект.

Ингредиенты

Капуста – 4 кг.

Лук – 4 шт.

Чеснок – 11 зубчиков.

Растительное масло – 140-150 мл.

Соль – 1 ч. л.

Сахар по вкусу.

Пошаговый рецепт квашеной капусты с чесноком

1. Нарезаем капусту тонкой соломкой. Лук шинкуем перьями. Натираем чеснок.

2. Жарим лук на сливочном масле, после пожелтения добавляем капусту, чеснок, соль и сахар.

3. Тромбуем плотно в стерильную банку и накрываем прессом. Сверху накрываем полотенцем.

4. Оставляем бродить при комнатной температуре три дня. В течение этого времени из капусты нужно выпускать газ, протыкая ножом.

Приятного аппетита!