Психологический тест: насколько вы в душе ребенок

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Каждый взрослый в глубине души остается немного ребенком. Часто мы совершаем легкомысленные поступки, слишком эмоционально реагируем на те или иные события или позволяем себе вести себя очень непосредственно и смело. Такие черты характера обычно присущи детям. Давайте проверим, насколько вы остались ребенком в душе.
Интересный психологический тест поможет узнать что-то новое об особенностях вашего характера. Всегда любопытно проверить себя. Тем более, что короткий тест займет буквально несколько минут. За это время вы поймете, насколько сумели сохранить в душе детское восприятие мира.
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