Тест на внимательность: определите, какой объект выше

Тест на внимательность: определите, какой объект выше
Фото: www.unsplash.com
Глаза нередко нас подводят

Многие удивятся, но очень часто люди не способны на глаз хотя бы примерно определить высоту объектов. Предлагаем вам проверить свои возможности в этой сфере. Наверняка вам будет интересно оценить не только собственные знания, но и глазомер.

Необычный тест предлагает сравнить два объекта на фотографии и угадать, какой из них более высокий. Как вы думаете, что выше: самец жирафа или двухэтажный автобус? Интересный список вопросов поднимет вам настроение и позволит расширить кругозор. Не теряйте время, дерзайте!

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

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