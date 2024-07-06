Тест на внимательность: определите, какой объект выше

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Многие удивятся, но очень часто люди не способны на глаз хотя бы примерно определить высоту объектов. Предлагаем вам проверить свои возможности в этой сфере. Наверняка вам будет интересно оценить не только собственные знания, но и глазомер.
Необычный тест предлагает сравнить два объекта на фотографии и угадать, какой из них более высокий. Как вы думаете, что выше: самец жирафа или двухэтажный автобус? Интересный список вопросов поднимет вам настроение и позволит расширить кругозор. Не теряйте время, дерзайте!
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