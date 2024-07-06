Эндокринолог Кушитерова назвала самый вредный продукт для поджелудочной железы

Крайне важно правильно подходить к организации питания

Каждый человек знает, насколько сильное влияние на качество и продолжительность жизни оказывают продукты, которые мы потребляем каждый день. Очень важно правильно подходить к этому вопросу и отдавать предпочтение здоровой пище. Известный российский эндокринолог Амина Кушитерова рассказала о продукте, который считается самым вредным для поджелудочной железы.



Речь идет об алкоголе. Как известно, спиртные напитки в целом крайне вредны и наносят серьезный урон всем системам организма. Что касается поджелудочной железы, она особенно сильно страдает от алкоголя. Как подчеркнула врач, порядка 70% случаев панкреатита вызваны именно чрезмерным употреблением спиртных напитков.

Эндокринолог добавила, что еще хуже дела обстоят у тех, кто, помимо пристрастия к горячительным напиткам, много курит. В таком случае последствия заболевания могут быть значительно серьезнее, существует риск летального исхода. Для сохранения здоровья крайне важно отказаться от алкоголя или свести до минимума употребление спиртных напитков.