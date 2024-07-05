Любопытный кот поставил хозяина в тупик – видео

Любопытный кот поставил хозяина в тупик – видео
Фото: www.unsplash.com
Пушистый оказался очень упрямым

Обычно коты и собаки чувствуют себя полноценными членами семейства. Многие из них особо не церемонятся с собственными хозяевами и предпочитают делать то, что хотят. Один любопытный кот настолько заинтересовался событиями на улице, что поставил своего хозяина в тупик.

Смышленый котик быстро научился опускать жалюзи для того, чтобы наблюдать за происходящим за окном. При этом свет, который мгновенно наполнял всю комнату, мешал людям смотреть телевизор и создавал дискомфорт. Поэтому хозяин кота быстро закрыл жалюзи.

Но не тут-то было. Судя по всему, котика абсолютно не интересует мнение своих владельцев. Котейка с готовностью вступил в противостояние с мужчиной и каждый раз, когда тот закрывал жалюзи, открывал их снова. Поведение кота заставило народ хохотать.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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