Любопытный кот поставил хозяина в тупик – видео

Пушистый оказался очень упрямым

Обычно коты и собаки чувствуют себя полноценными членами семейства. Многие из них особо не церемонятся с собственными хозяевами и предпочитают делать то, что хотят. Один любопытный кот настолько заинтересовался событиями на улице, что поставил своего хозяина в тупик.



Смышленый котик быстро научился опускать жалюзи для того, чтобы наблюдать за происходящим за окном. При этом свет, который мгновенно наполнял всю комнату, мешал людям смотреть телевизор и создавал дискомфорт. Поэтому хозяин кота быстро закрыл жалюзи.

Но не тут-то было. Судя по всему, котика абсолютно не интересует мнение своих владельцев. Котейка с готовностью вступил в противостояние с мужчиной и каждый раз, когда тот закрывал жалюзи, открывал их снова. Поведение кота заставило народ хохотать.