Женщина попыталась откусить лапку коту и дорого поплатилась – видео

Дама недооценила усатого

Домашние животные всегда пользуются невероятной любовью своих хозяев. Иногда чувства людей зашкаливают и от переизбытка эмоций они готовы буквально затискать и закусать любимых зверей. Забавный инцидент попал на видеокамеру.



Женщина, ставшая героиней ролика, явно испытывает особую привязанность к своему очаровательному котику. Дама настолько влюблена в зверя, что готова буквально кусать его за мягкие лапки. Девушка сделала вид, что засовывает любимую лапку в рот, а затем тщательно пережевывает. Котейка с недоумением наблюдал за действиями хозяйки, но его замешательство длилось недолго.

Когда женщина решила повторить свой трюк с другой лапкой, ее ждала жестокая расплата. Стремительным движением кот бросился вперед и вцепился зубками в лицо кровожадной хозяйки. Затем он ударил ее лапкой. Впрочем, все это вызвало лишь смех и улыбку хозяйки.