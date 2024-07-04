Женщина попыталась откусить лапку коту и дорого поплатилась – видео

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Домашние животные всегда пользуются невероятной любовью своих хозяев. Иногда чувства людей зашкаливают и от переизбытка эмоций они готовы буквально затискать и закусать любимых зверей. Забавный инцидент попал на видеокамеру.
Женщина, ставшая героиней ролика, явно испытывает особую привязанность к своему очаровательному котику. Дама настолько влюблена в зверя, что готова буквально кусать его за мягкие лапки. Девушка сделала вид, что засовывает любимую лапку в рот, а затем тщательно пережевывает. Котейка с недоумением наблюдал за действиями хозяйки, но его замешательство длилось недолго.
Когда женщина решила повторить свой трюк с другой лапкой, ее ждала жестокая расплата. Стремительным движением кот бросился вперед и вцепился зубками в лицо кровожадной хозяйки. Затем он ударил ее лапкой. Впрочем, все это вызвало лишь смех и улыбку хозяйки.
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