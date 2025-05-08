Астрологи предупреждают: май будет проблемным для одного знака зодиака

Крайне важно в течение месяца контролировать свой взрывной нрав

Май подкинет несколько испытаний представителям огненных знаков. Особенно проблемным месяц окажется для Овнов, предупреждают астрологи.

Люди, родившиеся под этой звездой, начнут сталкиваться с трудностями в первых майских числах. Они начнут ощущать себя уязвимыми и несобранными перед новыми испытаниями, теряя самообладание. Особенно непросто будет в межличностных отношениях, которые будут словно проверять Овнов на прочность. В таких ситуациях важно сохранять самообладание.

"Если они, несмотря на свою горячность, примут жизнь такой, какая она есть, то реальность станет более организованной, и это понимание подтолкнет представителей знака к духовному росту", – говорят специалисты.

По их словам, категорически не стоит перекладывать ответственность на других людей за свои эмоции и переживания. И тогда под конец мая представители огненного знака смогут получить позитивные плоды проделанной работы.