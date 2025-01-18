ККакие знаки зодиака чаще обманывают и хитрят – с ними нужно держать ухо востро

Какие знаки зодиака чаще обманывают и хитрят – с ними нужно держать ухо востро
Картинка: сгенерировано ИИ
Некоторые более склонны к лицемерию

Астрологи выделяют несколько знаков Зодиака, которые чаще других используют хитрость и обман для достижения своих целей. Эти люди умеют манипулировать, мастерски скрывать свои истинные намерения и, как правило, обладают природной способностью убеждать. Звезды советуют быть с ними повнимательнее.

Близнецы

Этот знак известен своим остроумием и умением выходить из любой ситуации. Однако дар налаживать контакты часто используется для манипуляций. Близнецы легко меняют мнение, адаптируясь к обстоятельствам, и могут выдавать желаемое за действительное. Они не всегда делают это с умыслом, но их легкомысленность порой приводит к недоразумениям.

Скорпион

Скорпионы известны своим умением выстраивать стратегии. Они часто скрывают свои истинные мысли, предпочитая действовать по-тихому. Если нужно достичь цели, они не побоятся пойти на хитрость, особенно если уверены, что это оправдано.

Весы

Этот знак стремится к гармонии, но иногда ради ее сохранения идет на хитрость. Весы могут утаить неприятную правду или согласиться с вами лишь на словах, чтобы избежать конфликта. Они мастера компромиссов.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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