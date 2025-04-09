Звезда группы "Челси" Корзин похоронил свою 34-летнюю жену

Звезда группы "Челси" похоронил свою 34-летнюю жену
Фото: www.unsplash.com
Жуткая трагедия поразила публику

Звезда популярного в нашей стране музыкального коллектива "Челси" Алексей Корзин сообщил трагическую новость – не стало его возлюбленной Екатерины.

В прощальном обращении в соцсетях он назвал покойную своей любовью, душой и ангелом, написав, что она навсегда останется в его сердце. О причинах смерти 34-летней девушки артист не стал рассказывать, однако известно, что прощание уже состоялось.

Скорбь певца разделили и его друзья. Среди откликнувшихся – звезда голубых экранов Яна Чурикова. Она призналась, что не может поверить в случившееся. Внезапно покинувшая этот мир девушка была молодой, красивой и любящей женщиной, которая просто не проснулась однажды утром.

История любви звездной пары началась в 2013 году – девушка первой написала певцу сообщение в соцсети. Так завязалось общение, а затем – серьезные отношения, переросшие в семью. За годы брака у пары родились два сына: Петр в 2016 году и Гоша в 2021-м.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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