Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Звезда популярного в нашей стране музыкального коллектива "Челси" Алексей Корзин сообщил трагическую новость – не стало его возлюбленной Екатерины.
В прощальном обращении в соцсетях он назвал покойную своей любовью, душой и ангелом, написав, что она навсегда останется в его сердце. О причинах смерти 34-летней девушки артист не стал рассказывать, однако известно, что прощание уже состоялось.
Скорбь певца разделили и его друзья. Среди откликнувшихся – звезда голубых экранов Яна Чурикова. Она призналась, что не может поверить в случившееся. Внезапно покинувшая этот мир девушка была молодой, красивой и любящей женщиной, которая просто не проснулась однажды утром.
История любви звездной пары началась в 2013 году – девушка первой написала певцу сообщение в соцсети. Так завязалось общение, а затем – серьезные отношения, переросшие в семью. За годы брака у пары родились два сына: Петр в 2016 году и Гоша в 2021-м.
Европейцы настаивают на продолжении боевых действий
Незалежная находится в крайней степени зависимости