Медиум Шепс попал в больницу из-за травмы, полученной в "Деревне каннибалов"

Экстрасенс серьезно пострадал

Александр Шепс, получивший широкую популярность за счет участия в телепроекте "Битва экстрасенсов", оказался на больничной койке после несчастного случая. Все произошло в одном из башкирских поселков, который местные жители называют не иначе как "деревня каннибалов". Именно туда отправился маг, чтобы изучить загадочную энергетику этого места.

Во время своего пребывания в селе медиум получил травму руки. По его словам, он пытался перелезть через забор, но внезапно потерял равновесие и упал. Он признался, что даже не понял, как оказался на ограде – будто в тот момент не контролировал свои действия.

Экстрасенс считает, что всему виной необычное место, где он находился. По его мнению, в деревне действует мощнейшая энергетическая воронка, связанная с нарушением древнего священного пространства. Именно это, как предполагает Шепс, и могло повлиять на его поведение и самочувствие.