Медиум Шепс попал в больницу из-за травмы, полученной в "Деревне каннибалов"

Медиум Шепс попал в больницу после посещения "Деревни каннибалов"
Александр Шепс. Кадр: шоу "Битва экстрасенсов"
Экстрасенс серьезно пострадал

Александр Шепс, получивший широкую популярность за счет участия в телепроекте "Битва экстрасенсов", оказался на больничной койке после несчастного случая. Все произошло в одном из башкирских поселков, который местные жители называют не иначе как "деревня каннибалов". Именно туда отправился маг, чтобы изучить загадочную энергетику этого места.

Во время своего пребывания в селе медиум получил травму руки. По его словам, он пытался перелезть через забор, но внезапно потерял равновесие и упал. Он признался, что даже не понял, как оказался на ограде – будто в тот момент не контролировал свои действия.

Экстрасенс считает, что всему виной необычное место, где он находился. По его мнению, в деревне действует мощнейшая энергетическая воронка, связанная с нарушением древнего священного пространства. Именно это, как предполагает Шепс, и могло повлиять на его поведение и самочувствие.

Источник: Шоу "Битва экстрасенсов" ✓ Надежный источник

Во Франции подняли бунт из-за Путина

Действия французского президента вызывают негодование в обществе

ВСУ предупредили о смертельной угрозе из-за российского супероружия

Положение дел в рядах армии Незалежной становится все хуже

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей