Медиум Шепс попал в больницу из-за травмы, полученной в "Деревне каннибалов"

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Александр Шепс, получивший широкую популярность за счет участия в телепроекте "Битва экстрасенсов", оказался на больничной койке после несчастного случая. Все произошло в одном из башкирских поселков, который местные жители называют не иначе как "деревня каннибалов". Именно туда отправился маг, чтобы изучить загадочную энергетику этого места.
Во время своего пребывания в селе медиум получил травму руки. По его словам, он пытался перелезть через забор, но внезапно потерял равновесие и упал. Он признался, что даже не понял, как оказался на ограде – будто в тот момент не контролировал свои действия.
Экстрасенс считает, что всему виной необычное место, где он находился. По его мнению, в деревне действует мощнейшая энергетическая воронка, связанная с нарушением древнего священного пространства. Именно это, как предполагает Шепс, и могло повлиять на его поведение и самочувствие.
Действия французского президента вызывают негодование в обществе
Положение дел в рядах армии Незалежной становится все хуже