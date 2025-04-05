Мария Шукшина: "Это миф, что актеры просыпаются, когда хотят, и им подают кофе в постель"

В Тобольске стартовал Четвертый открытый фестиваль современного и актуального кино "Алафейская гора". В программе – только лучшие отечественные кинопремьеры. Жюри конкурса полнометражных фильмов возглавляет Заслуженная артистка России Мария Шукшина. Корреспондент "Утро.ру" поговорил с ней о состоянии важнейшего из искусств сегодня.

Мария Васильевна, вы славитесь своим правдолюбием. Как оцениваете все, что нам показывают на экране сегодня?

Беда-беда. Особенно когда речь идет о детском или семейном кино, в котором я вижу склоки между родителями и воспитателями. К тому же в кино больше нет героя, нет примера, на который хочется равняться. Хотя откуда взяться этому герою, ведь из школы воспитательную функцию давно убрали, превратив образование в сервис.

А для вас кто они – сегодняшние герои?

Те, кто на СВО – они герои. Но показывать эту тему кино надо талантливо, а не просто чтобы освоить деньги. Ведь сейчас появился новый жуткий тренд – коммерческое патриотическое кино. В итоге нам впаривают патриотический ширпотреб. А вот про проблемные вещи, про какие-то противоречия говорить боятся, – потому что это риск. Деньги же риск не любят – им нужен успех, нужна касса. Я сама, например, люблю остросоциальное кино. Но, увы, вижу его в основном на фестивалях – до широкого проката такие ленты не доходят. А нам нужно это, чтобы разбираться в каких-то вещах.

Нас же с экрана все время развлекают. Поэтому откуда взять героям… Теперь у нас везде – блогеры, мажоры, дети олигархов.

Но были в последние четверть века хоть какие-то ленты, которые вас все-таки зацепили?

Мне нравятся ленты, где есть духовный смысл, где есть смысл вообще. Среди таких лент – фильм "Остров" (реж. Павел Лунгин, 2006 г. – Прим. ред.). Или картина "Последняя цена" (реж. Наур Гармелиа, 2024 г. – Прим. ред.), которая получила приз как лучший фильм на недавнем кинофестивале "Черноречье Фест" в Дзержинске. Там же просто библейская притча!

Народ считает, что актеры – это изнеженные бездельники. Ну а вы как это профессию оцениваете?

Настоящий актер – это рабочая лошадка. Ведь три минуты экранного времени снимаются 12 часов. А вставать нужно и в два ночи, и в три, если натурные съемки. И попробуй только сорви эту съемку, где огромная группа! Это ж какая ответственность! Это миф, что актеры просыпаются, когда хотят, и им подают кофе в постель.