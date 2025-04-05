Жена Бибера призвала молиться о его здоровье

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В последние месяцы Джастин Бибер стал неузнаваемым, что провоцирует слухи о его проблемах с запрещенными веществами. Сейчас его жена Хейли находится в отчаянии и не знает, как помочь супругу. Она просит близких и друзей молиться о здоровье артиста, надеясь, что Бог спасет его душу.
Известно, что именно благодаря вере Бибер смог побороть зависимость в прошлый раз. Церковь также объединила его с женой и стала основой их союза.
По словам источников, сейчас певец не осознает, что ему нужна какая-либо помощь.
"Он в маниакальном состоянии, не спит, почти не ест, посылает безумные сообщения посреди ночи. Все вокруг него действительно обеспокоены", – поделились знакомые с ситуацией люди.
При этом Хейли полагает, что не в состоянии вытащить Джастина из сложившейся ситуации. Более того, его друзья тоже потеряли всякую надежду на улучшение. Поэтому все их надежды только на Бога, который поможет Биберу преодолеть этот тяжелый период.
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