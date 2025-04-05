Жена Бибера призвала молиться о его здоровье

Жена Бибера призвала молиться о его здоровье
Фото: соцсети
Модель начала терять надежду, что муж справится с проблемами

В последние месяцы Джастин Бибер стал неузнаваемым, что провоцирует слухи о его проблемах с запрещенными веществами. Сейчас его жена Хейли находится в отчаянии и не знает, как помочь супругу. Она просит близких и друзей молиться о здоровье артиста, надеясь, что Бог спасет его душу.

Известно, что именно благодаря вере Бибер смог побороть зависимость в прошлый раз. Церковь также объединила его с женой и стала основой их союза. 

По словам источников, сейчас певец не осознает, что ему нужна какая-либо помощь.

"Он в маниакальном состоянии, не спит, почти не ест, посылает безумные сообщения посреди ночи. Все вокруг него действительно обеспокоены", – поделились знакомые с ситуацией люди.

При этом Хейли полагает, что не в состоянии вытащить Джастина из сложившейся ситуации. Более того, его друзья тоже потеряли всякую надежду на улучшение. Поэтому все их надежды только на Бога, который поможет Биберу преодолеть этот тяжелый период.

Источник: The Daily Mail

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