Певица Стоцкая показала похожую на Киркорова дочь

Певица Стоцкая показала похожую на Киркорова дочь
Анастасия Стоцкая. Фото: АГН "Москва"
Из-за внешности наследников артистки в Сети долгое время ходят слухи об их настоящем отце

Певица Анастасия Стоцкая, которая обычно старается держать в секрете подробности своей личной жизни, показала, как сейчас выглядит ее семилетняя дочь Вера. На фоне ее дружбы с Филиппом Киркоровым, многие обращали внимание на невероятную схожесть наследников исполнительницы с поп-королем.

Артистка снялась с девочкой за кулисами перед собственным представлением. На Стоцкой в этот момент был сценический костюи и нарядный макияж. Дочка тоже позировала вместе с матерью, игриво поставив ей рожки над головой.

Публика давно обращает внимание, что дети певицы как две капли воды похожи с наследниками Киркорова – как мальчики, так и девочки. Из-за этого люди шептались, что артист является биологическим отцом Веры и Александра. Однако знаменитости все слухи отвергали.

Источник: соцсети

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