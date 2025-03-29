Шнуров запретил наследникам слушать свои песни

Шнуров запретил наследникам слушать свои песни
Сергей Шнуров. Фото: соцсети
Музыкант заботится о вкусах звездных деток

Популярный исполнитель Сергей Шнуров признался, что не хочет, чтобы его наследники росли под влиянием современной массовой культуры. По словам звездного скандалиста, он сознательно ограничивает их в музыкальных предпочтениях. Любопытно, что строгий отец запретил отпрыскам слушать свои произведения.

Звезда рассказал, что в доме звучит в основном симфоническая музыка, а из детского репертуара он выбрал проверенную классику – "Бременских музыкантов", купив виниловую пластинку с этой сказкой. Артист признался, что делает все возможное, чтобы как можно дольше оберегать своих детей от контента, который считает вредным.

Знаменитость назвал массовую культуру, частью которой является сам, "гадостью", отметив, что всеми силами старается держать детей от нее подальше.

Напомним, у звезды четверо детей – двое взрослых и двое маленьких.

Источник: Радио "Юмор FM" ✓ Надежный источник

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