Против звезды сериалов Калюжного возбудили уголовное дело за уклонение от армии

Наказание может быть весьма суровым

Против молодой звезды кинематографа Глеба Калюжного, получившего всероссийскую известность по роли в телепроекте "Вампиры средней полосы", начались разбирательства по уголовному делу. Об этом сообщили стражи порядка, однако подробности пока не разглашаются.

По имеющейся в распоряжении журналистов информации, артисту может грозить наказание в виде содержания в местах не столь отдаленных сроком до двух лет, если его вина будет доказана.

Сейчас молодому человеку 26 лет, он родился в российской столице летом 1998 года. Путь парня в большом кинематографе начался с киноленты "14+", в которую он, по собственному признанию, попал случайно, но в итоге исполнил главную роль.

На сегодняшний день в фильмографии молодой звезды значится более четырех десятков проектов. Наибольшую известность ему принесла роль Женька в популярной комедии про вампирское семейство.

Напомним, ранее стало известно о возбуждении уголовного дела против Григория Лепса.