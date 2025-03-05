Оскандалившаяся Лолита вернулась на ТВ

Оскандалившаяся Лолита вернулась на ТВ
Лолита Милявская. Фото: АГН "Москва"
Артистка снова получила работу после отмены

Певица Лолита на фоне проблем с концертами по России возвращается в шоу "Суперстар!" на НТВ. Об этом сообщила журналистка Елена Мартынова.

Пока неизвестно, в какой роли артистка появится в шоу – телеведущей или участницы. В тизере нового пятого сезона главными лицами проекта по-прежнему являются Наташа Королева и Вадим Такменев, среди членов жюри ее тоже не заявляли.

Вместе с этим Лолита также появится на музыкальной премии "Жара". Ее внесли в число номинантов вместе с певицей Mona в категории "Связь поколений". Соперниками артисток будут Артур Пирожков, Хабиб, Филипп Киркоров, Олег Майами, Миша Марвин, Валерия, Инстасамка, Сергей Шнуров, Стас Михайлов, Люся Чеботина. При этом Милявская не попала в число номинантов в более крупных номинациях. 

Ранее концерт Лолиты отменили в Перми после доносов общественников. Также артистка не сможет выступить в Волгограде, поскольку организаторы потребовали согласовать мероприятие с ФСБ, МВД и другими ведомствами – сделать этого не вышло. 

На фоне всех проблем с концертами, артистка устроила акцию во время выступления в Красноярске, публично скинув юбку перед толпой.

Источник: Telegram
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