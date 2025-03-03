Американский лидер победил главу Украины в споре благодаря положению Марса в своих астрологических характеристиках

Астролог Анна Гринькова провела разбор натальных карт двух мировых лидеров – Дональда Трампа и Владимира Зеленского, что позволило лучше понять, почему американский лидер оказался в более выгодной позиции в их противостоянии.

Обе карты имеют множество схожих аспектов. Например, Солнце у каждого президента в воздушных знаках – у Трампа в Близнецах, у Зеленского в Водолее. Это придает им общительность и аналитический ум. Луна в огненных знаках стоит и у американского, и у украинского лидера – у Трампа в Стрельце, а у Зеленского во Льве, что придает эмоциональность и лидерские качества.

Ключевым фактором является Марс – у обоих лидеров он во Льве, что усиливает их стремление к лидерству и публичности. Однако, у Зеленского планета в ретрограде, что создает сложности в проявлении агрессии и активных действий в конфликтных ситуациях. Из-за особенностей переживания своих эмоций, он покинул встречу с главой США раньше времени.

Трамп, в свою очередь, не имеет ретро-Марса, что позволяет ему уверенно проявлять свою силу и не стесняться выражать агрессию. Его решительность и харизма сыграли важную роль в победе в этом споре.

Гринькова также отмечает, что в случае с ретро-Марсом у человека есть определенные астропсихологические окна для усиления своих позиций, как это было до 24 февраля, но Зеленский, похоже, не воспользовался этим моментом.

Для людей с ретро-Венерой в карте период со 2 марта по 13 апреля будет также благоприятным временем для проявления своих сильных сторон в личных отношениях и дипломатии.

В завершение, Анна Гринькова подчеркивает, что знание астропсихологии помогает лучше понимать свои сильные и слабые стороны и избегать ошибок, как это случилось в случае с Зеленским.