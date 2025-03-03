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Против популярного российского исполнителя Григория Лепса начались разбирательства в рамках уголовного дела в Незалежной. Киевские верховоды заочно предъявили обвинения звезде.
Любимца публики хотят наказать за спонсирование неких действий, направленных на изменение рубежей соседнего государства, а также за поддержку родной страны.
По некоторым данным, поводом для невероятного недовольства незалежных служб стало обещание знаменитости выплатить участникам российской спецоперации по демилитаризации и денацификации киевского режима 1 миллион рублей за испепеленную боевую технику армии врага. Кроме того, артист регулярно передавал нашим бойцам гуманитарку, включая продукты и бронежилеты.
Незалежные спецслужбисты заявили, что ведут некие "комплексные меры" для привлечения артиста к ответственности, однако детали этих действий не раскрыли.
К слову, недавно концерт знаменитости закончился громким скандалом.
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