Шпица рассказала о своих чувствах после потери ребенка

Шпица рассказала о своих чувствах после потери ребенка
Катерина Шпица. Фото: соцсети
Знаменитость прошла через непростое испытание

Актриса Катерина Шпица вспомнила о своих переживаниях на фоне потери ребенка. В ноябре знаменитость рассказала поклонникам в соцсетях, что ее недавняя беременность закончилась трагично.

Артистка отметила – если бы все было хорошо, сейчас ее младенцу бы уже исполнилось три месяца, но судьба распорядилась иначе. До сих пор она с трудом переживает эту трагедию и испытывает боль от произошедшего. 

Сперва Катерине было трудно рассказать о потере ребенка даже своим близким. Она опасалась, что ее могут осудить – мол, не сберегла младенца. 

"Это, конечно, трагедия, и ее проживание усугубляется тем, что для окружающих эта тема такая страшная и неловкая, что по большей части женщина остается с этим переживанием одна", – отметила знаменитость.

Шпица указала, что и для пары это испытание, зачастую, становится серьезным. Не все могут пережить такие трудности, но если через тяжелый период пройти достойно, то люди станут ближе на пути к осознанной любви. Ее супруг после случившегося старался изо всех сил поддерживать и не давать впасть в уныние.

Источник: ВКонтакте

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