Актриса Шпица с супругом рассказали о потере ребенка

Год назад знаменитость узнала страшную новость

Актриса Екатерина Шпица рассказала в соцсетях, что почти год назад она столкнулась с замершей беременностью. Для нее и супруга эта новость стала настоящим шоком, поскольку долгое время они стараются завести общего ребенка.

Артистка вышла замуж три года назад за директора сети фитнес-клубов Руслана Панова. С тех пор они не оставляли попытки стать родителями и наконец дождались радостного события – знаменитость узнала о своей беременности.

В радостной новогодней обстановке они сообщили эту новость своим близким, родителям и сыну Екатерины от первого брака. Праздничные каникулы для них прошли очень хорошо, пока не дошло до первого скрининга. На нем актрисе сообщили, что сердце ребенка не бьется.

"Потом палата, одинокие часы ожидания своей очереди в операционную, за окном убийственное солнце, и каждый, кто заходит, произносит: "Вы не плачьте, возьмите себя в руки". А как тут не плакать?" – вспомнила Шпица.

Ее супруг Руслан тоже тяжело перенес потерю, но сказал, что сделает все, чтобы поддержать возлюбленную в этот тяжелый период. По словам знаменитости, после плохой новости ей пришлось перенести операцию.