Киркоров допускает, что у него есть тайные брат или сестра

Киркоров сделал заявление о тайных братьях и сестрах
Филипп Киркоров. Фото: АГН "Москва"
Артист ошарашил публику

Филипп Киркоров, известный российский артист, недавно сделал неожиданное признание: у него могут быть тайные братья или сестры. Об этом он рассказал  на очередном светском мероприятии, где пообщался с журналистами. 

Поп-король отечественной эстрады напомнил, что его родитель, Бедрос Киркоров, вел насыщенную личную жизнь. По словам артиста, это дает основания предполагать, что у любимого отца могли быть и другие наследники. Популярный исполнитель признался, что давно задумывался о возможности появления в его жизни неизвестных родственников.

Певец также поделился, что в детстве мечтал о младшем брате. Это желание оставалось с ним многие годы, и он не исключает, что мечта может осуществиться, если вскроется информация о наличии других детей у его отца.

Пока никаких подтверждений этим предположениям нет, но признание певца вызвало большой интерес у поклонников, артисту пожелали узнать правду.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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