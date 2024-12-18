Киркоров допускает, что у него есть тайные брат или сестра

Артист ошарашил публику

Филипп Киркоров, известный российский артист, недавно сделал неожиданное признание: у него могут быть тайные братья или сестры. Об этом он рассказал на очередном светском мероприятии, где пообщался с журналистами.



Поп-король отечественной эстрады напомнил, что его родитель, Бедрос Киркоров, вел насыщенную личную жизнь. По словам артиста, это дает основания предполагать, что у любимого отца могли быть и другие наследники. Популярный исполнитель признался, что давно задумывался о возможности появления в его жизни неизвестных родственников.

Певец также поделился, что в детстве мечтал о младшем брате. Это желание оставалось с ним многие годы, и он не исключает, что мечта может осуществиться, если вскроется информация о наличии других детей у его отца.

Пока никаких подтверждений этим предположениям нет, но признание певца вызвало большой интерес у поклонников, артисту пожелали узнать правду.