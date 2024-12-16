Киркоров решил засудить строительную компанию

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Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров подал иск в один из судов российской столицы против стройкомпании "РБ Хауз". Информация об этом просочилась в прессу.
Согласно опубликованным данным, артист требует взыскать с конторы сумму в размере 2 миллионов рублей. Однако подробности и причины конфликта пока не раскрываются. Представители звезды и строителей на данный момент воздерживаются от комментариев.
Как отмечает источник, за конторой уже закрепилась репутация компании с неоднозначной историей. Клиенты ранее жаловались на некачественное строительство домов, а в интернете можно найти множество негативных отзывов о работе фирмы. Также упоминается, что у компании были и другие судебные разбирательства с заказчиками.
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