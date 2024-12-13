Киркоров рассказал о своем детском страхе

Киркоров раскрыл свой детский страх
Филипп Киркоров. Фото: АГН "Москва"
Артист решил быть откровенным

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров признался, что с ранних лет испытывает сильный страх перед большим скоплением людей. Кумир миллионов откровенно рассказал, что каждый выход на публику становится настоящим испытанием.

Артист отметил, что публичные выступления для него связаны с сильным волнением. Боязнь толпы сопровождает его всю жизнь, начиная с юного возраста. Любимец публики признался, что каждый раз перед началом концерта он чувствует дискомфорт, но это ощущение уходит, как только он переступает порог сцены.

По словам знаменитости, сцена для него – это особое пространство, где он ощущает себя свободным и уверенным. Переходный момент между тревогой и началом выступления помогает ему преодолевать страх и полностью отдаваться музыке.

Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник
По теме

Украина готовит ответ России на запуск "Орешника"

В Киеве намерены и дальше противостоять Москве

"За сто дней": Евросоюз принял окончательное решение по России

Пути назад не будет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей