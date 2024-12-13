Киркоров рассказал о своем детском страхе

Артист решил быть откровенным

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров признался, что с ранних лет испытывает сильный страх перед большим скоплением людей. Кумир миллионов откровенно рассказал, что каждый выход на публику становится настоящим испытанием.

Артист отметил, что публичные выступления для него связаны с сильным волнением. Боязнь толпы сопровождает его всю жизнь, начиная с юного возраста. Любимец публики признался, что каждый раз перед началом концерта он чувствует дискомфорт, но это ощущение уходит, как только он переступает порог сцены.

По словам знаменитости, сцена для него – это особое пространство, где он ощущает себя свободным и уверенным. Переходный момент между тревогой и началом выступления помогает ему преодолевать страх и полностью отдаваться музыке.