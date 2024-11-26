Российского комика Коваль удивили особенности жизни в США

Артист решил быть откровенным

Российский стендап-комик Дмитрий Коваль поделился впечатлениями от поездки в Лос-Анджелес, указав на аспекты жизни в этом городе, которые его удивили и даже шокировали.

По словам артиста, одним из наиболее неожиданных моментов стало его пребывание в деловом квартале "даунтауне". Юморист отметил, что там он почувствовал себя небезопасно из-за большого числа агрессивно настроенных бомжей. Он признался, что впервые в жизни испытал дискомфорт из-за своего внешнего вида, объяснив, что ему пришлось "напрячься" из-за того, что он белый.

Юморист также подчеркнул, что в американском государстве очень много времени приходится проводить в авто. Это стало для него еще одной неожиданностью, так как расстояния между локациями, даже внутри города, оказываются весьма значительными.

Комик рассказал, что такие особенности жизни в Лос-Анджелесе стали для него новым опытом и заставили переосмыслить некоторые представления о жизни в США. Тем не менее он отметил, что путешествие позволило ему расширить горизонты и почерпнуть материал для новых выступлений. Однако красивая картинка жизни на Западе очень часто разбивается о суровую реальность.

К слову, ранее бежавшая в Европу певица объяснила причину неожиданного возвращения в Россию.