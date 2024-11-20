Лика Стар рассказала, как решила вернуться в Россию

Артистка не смогла остаться в стороне

Популярная российская исполнительница Лика Стар поделилась историей возвращения в родную страну, которой удивила многих поклонников. После 22 лет, проведенных на Сардинии, она приняла решение улететь на родину, что и осуществила в 2022-м. Несколько десятилетий назад знаменитость сбежала из РФ, ослепленная любовью к мужу-итальянцу. Теперь же все изменилось.

Поклонники долго ждали от артистки новых песен, однако знаменитость призналась, что в последние годы практически полностью отошла от творчества, сосредоточившись на воспитании троих наследников.

Старший наследник знаменитости сейчас живет в Милане, а младшие дети остались на Сардинии с отцом. Артистка рассказала, что уехала за границу из-за мужа-итальянца, решив посвятить себя семье. Однако после 2022 года и известных перемен на международной арене она решила вернуться домой, так как не смогла оставить страну в сложный момент.

"Лика, если ты останешься на острове, как ты сможешь потом сама себе объяснить, почему ты не полетела в Россию?" – поделилась размышлениями исполнительница.

Звезда призналась, что ее решение было осознанным и эмоционально тяжелым, но она считает, что в трудные времена важно быть рядом со своей родиной. Поклонники артистки надеются, что возвращение вдохновит ее на новые творческие проекты.

К слову, ранее беглая звезда "Сватов" рассказал о нежелании работать дворником в России.