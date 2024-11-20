Лика Стар рассказала, как решила вернуться в Россию

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Популярная российская исполнительница Лика Стар поделилась историей возвращения в родную страну, которой удивила многих поклонников. После 22 лет, проведенных на Сардинии, она приняла решение улететь на родину, что и осуществила в 2022-м. Несколько десятилетий назад знаменитость сбежала из РФ, ослепленная любовью к мужу-итальянцу. Теперь же все изменилось.
Поклонники долго ждали от артистки новых песен, однако знаменитость призналась, что в последние годы практически полностью отошла от творчества, сосредоточившись на воспитании троих наследников.
Старший наследник знаменитости сейчас живет в Милане, а младшие дети остались на Сардинии с отцом. Артистка рассказала, что уехала за границу из-за мужа-итальянца, решив посвятить себя семье. Однако после 2022 года и известных перемен на международной арене она решила вернуться домой, так как не смогла оставить страну в сложный момент.
"Лика, если ты останешься на острове, как ты сможешь потом сама себе объяснить, почему ты не полетела в Россию?" – поделилась размышлениями исполнительница.
Звезда призналась, что ее решение было осознанным и эмоционально тяжелым, но она считает, что в трудные времена важно быть рядом со своей родиной. Поклонники артистки надеются, что возвращение вдохновит ее на новые творческие проекты.
К слову, ранее беглая звезда "Сватов" рассказал о нежелании работать дворником в России.
Политик намерен использовать подход "кнута и пряника"
Ожидается, что скоро Россия отомстит за разрешение использовать дальнобойные ракеты ВСУ