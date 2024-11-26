Кошкина впервые показала лицо своего супруга

Кошкина впервые показала лицо своего супруга
Яна Кошкина. Фото: соцсети
Красотка оказалась очень скрытной

Популярная теледива Яна Кошкина раскрыла личную тайну, впервые показав лицо своего законного избранника, солидного предпринимателя Анатолия Черкасова. Звезда, которая связала себя узами брака еще осенью прошлого года, до сих пор тщательно скрывала внешность возлюбленного от публики. Однако на этот раз решила изменить свои правила, опубликовав совместное фото с отдыха на райских мальдивских островах.

Красотка призналась, что поводом для публикации стал семейный праздник – год и восемь месяцев с начала их отношений. Актриса отметила, что пара традиционно отмечает каждую подобную дату, и кокетливо подчеркнула, что жизнь с ней сравнима с годом, прожитым за один день. Она выразила благодарность мужу за его терпение и безграничную любовь.

Фото: соцсети

Фотография вызвала широкий отклик среди подписчиков, которые отметили, что супруг телеведущей выглядит достойным партнером для звезды. Поклонники также порадовались за пару и пожелали им счастья и гармонии в семейной жизни. Ранее теледива редко делилась подробностями своей личной жизни, предпочитая держать отношения с бизнесменом в тени.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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