Сбежавшая из России юмористка Лолаева рассказала о слезах из-за эмиграции

Сбежавшая из России юмористка разрыдалась из-за эмиграции
Ариана Лолаева. Кадр: YouTube
Переезд принес тяжелые переживания

Известная российская стендап-комикесса Ариана Лолаева, покинувшая Россию, откровенно поделилась переживаниями о жизни вдали от родины. В интервью журналисту Юрию Дудю* она призналась, что тоска по родным местам периодически вызывает у нее рыдания.

Девушка рассказала, что иногда специально находит короткие видео о своем родном Владикавказе и Москве, чтобы хотя бы через экран быть ближе к знакомым местам. Однако такие просмотры нередко заканчиваются грустью и потоками слез, так как воспоминания усиливают чувство ностальгии, которое постоянно сопровождает беглянку в эмиграции.

Тем не менее, по словам знаменитости, ей нравится наблюдать за тем, как развивается ее родной город. Она рада видеть, как Владикавказ преображается и меняется, даже если это и вызывает у нее смешанные эмоции. Переезд стал сложным испытанием, и артистка признает, что, несмотря на новые возможности и перемены, чувство привязанности к родным местам остается очень сильным и нередко вызывает болезненные ощущения в душе. Надо полагать, эмиграция обострила привязанность юмористки к родным местам и заставила по-новому взглянуть на значимость своей культурной и социальной идентичности.

К слову, ранее беглого комика задержали после возвращения в Россию.

*Юрий Дудь признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: YouTube-канал "вДудь"* ✓ Надежный источник
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