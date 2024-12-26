Агузарова отказалась выступать в России

Агузарова отказалась выступать в России: что произошло
Жанна Агузарова. Фото: соцсети
Некоторые сомневаются в адекватности певицы

Одна из самых эпатажных артисток на отечественной сцене Жанна Агузарова полностью отказалась выступать в России, что породило волну слухов и обсуждений. Так, стало известно, что певица, которая долгое время не появлялась на публике, не планирует возвращаться в Россию на новогодние праздники.

Такое решение объясняется нежеланием летать из США в родную страну, а также тем, что многие агентства отказываются с ней работать из-за нестабильности поведения. По словам специалистов из индустрии, артистка стала гораздо реже выходить на сцену, а ее участие в проектах в последние годы практически сведено к минимуму. Приглашения звезды на корпоративы стали редкими, так как в последнее время знаменитость ведет себя "неадекватно".

Одним из ярких примеров стал случай, когда заказчик согласился выплатить Жанне Агузаровой 6 миллионов рублей за ее участие в мероприятии. Она приняла предложение, но в последний момент неожиданно отказалась от своего решения, не дав объяснений.

Некоторые связывают ее нестабильность с состоянием здоровья, включая последствия неудачной пластической операции на лице.

Отметим, что в последние годы Агузарова мало контактировала с поклонниками и редко выходила в свет, что еще больше подогревает интерес к ее состоянию. Впрочем, для Ксении Собчак она сделала исключение.

Источник: Telegram-канал Mash ✓ Надежный источник
По теме

Киев устроил новое покушение на глав Минобороны РФ

Преступления удалось предотвратить

Стало известно о больших проблемах внутри России

Это связано с изменением климата

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей