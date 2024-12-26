Агузарова отказалась выступать в России

Некоторые сомневаются в адекватности певицы

Одна из самых эпатажных артисток на отечественной сцене Жанна Агузарова полностью отказалась выступать в России, что породило волну слухов и обсуждений. Так, стало известно, что певица, которая долгое время не появлялась на публике, не планирует возвращаться в Россию на новогодние праздники.

Такое решение объясняется нежеланием летать из США в родную страну, а также тем, что многие агентства отказываются с ней работать из-за нестабильности поведения. По словам специалистов из индустрии, артистка стала гораздо реже выходить на сцену, а ее участие в проектах в последние годы практически сведено к минимуму. Приглашения звезды на корпоративы стали редкими, так как в последнее время знаменитость ведет себя "неадекватно".

Одним из ярких примеров стал случай, когда заказчик согласился выплатить Жанне Агузаровой 6 миллионов рублей за ее участие в мероприятии. Она приняла предложение, но в последний момент неожиданно отказалась от своего решения, не дав объяснений.

Некоторые связывают ее нестабильность с состоянием здоровья, включая последствия неудачной пластической операции на лице.

Отметим, что в последние годы Агузарова мало контактировала с поклонниками и редко выходила в свет, что еще больше подогревает интерес к ее состоянию. Впрочем, для Ксении Собчак она сделала исключение.