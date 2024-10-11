Губернатор Осипов вытер козявку о подчиненную: что известно

Появились все подробности скандального инцидента

В Сети завирусилось видео, на котором губернатор Забайкальского края Александр Осипов вытер козявку о свою подчиненную во время доклада о летних пожарах в регионе. На кадрах показано, как глава сперва чешет в носу, а после рукой проводит по плечу начальницы краевого лесничества Елены Шаляпиной. Инцидент вызвал народное недовольство, после которого губернатора погнали в отставку. Все подробности инцидента – в материале "Утро.ру".

Что говорит Осипов о произошедшем

После того, как видео стало достоянием общественности, Александр Осипов получил запрос от СМИ с просьбой о комментарии. Высказываться об инциденте он не стал и поспешил бросить трубку. В приемной губернатора в ответ попросили направить официальный запрос.

Спустя сутки помощник главы Забайкальского края объяснил произошедшее. Он уверяет, что Осипов даже не вспомнил про это, когда ему напомнили. Мол, сделал это не специально. Представители губернатора говорят, что на месте было много мошек, которых он отгонял от Шаляпиной. Плюс во время доклада глава решил повернуть ее в сторону пожара.

"Не всегда получается одновременно пожар тушить, нос почесать и по докладу уточнять. Главное, чтобы вся эта история не расстроила Елену Шаляпину", – привели помощники объяснение губернатора.

Как на скандал с козюлей отреагировала общественность

После случившегося поднялось возмущение не только у россиян, но и общественных и государственных деятелей. Тем не менее, в большей степени народ предпочитал шутить по поводу увиденного на видео. Некоторые выразили мнение, что после такого губернатору было бы прилично подать в отставку.

"Ну вытер и вытер. Мужики вообще безразличные к бытовухе. Вот раздули то. Делает свое дело и ладно", – поддержали Осипова единичные представители комментаторов в Сети.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что поведение губернатора выглядит отвратительно и омерзительно. По его мнению, ни один здравомыслящий человек так бы не поступил.



Что говорят об Осипове и какие последствия его ждут



Политологи оценили, чем инцидент с козюлей может обернуться для Александра Осипова. Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов считает, что главной проблемой для губернатора станет его медиаобраз. При этом серьезных санкций в отношении чиновника он не ожидает.

"Инцидент с Осиповым нанес ему очевидный репутационный ущерб: его считают не вполне адекватным и не соблюдающим правила приличия", – говорит эксперт.

Политолог Константин Колачев утверждает, что причина неадекватного поведения Осипова заключается в том, что на выборах по сути у него не было достойной конкуренции. Поэтому и регион получил невменяемого человека на пост главы.

Другой эксперт, Евгений Минченко уверен, что история на самом деле не стоит особого обсуждения. Он полагает, что губернатор поковырял в носу и прикоснулся к подчиненной после этого случайно, и никакого плохого умысла у него не было.