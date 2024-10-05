Тодоренко рассказала о своем состоянии после внезаного увольнения няни

Знаменитость тяжело пережила уход сотрудницы

Регина Тодоренко рассказала, что одна из двух ее нянь приняла внезапное решение уволится. Об этом сотрудница сообщила знаменитости в самый неподходящий момент – когда у нее было запланировано много рабочих съемок. Поэтому ведущая призналась, что была невероятно удивлена неожиданной новостью.

"Я испытала шок, беспомощность и страх одновременно", – написала она в соцсетях.

Тодоренко рассказала, что пока оба ее сына не ходят в садик, поэтому присматривают за ними няни и иногда дети ездят вместе с ней по одному на работу. Сейчас же она не может надеяться даже на помощь мужа, поскольку Топалов уезжает в командировку.

Регина рассказала, что не может прийти в себя, поскольку у нее стоит несколько съемок подряд, а после она уезжает их страны на две недели. Плюс ей предстоит озвучивать пять программ и у нее выпал зуб. В таком графике артистка не представляет, когда найдет время на поход к стоматологу.

По ее словам, пока ей помогает подруга, которая вошла в положение и присматривает за детьми вместо няни. Но что делать дальше, Тодоренко не знает.