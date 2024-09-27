Умерла сыгравшая Макгонагалл в "Гарри Поттере" актриса Мэгги Смит

Скончалась легендарная актриса: с ее героиней выросло целое поколение
Мэгги Смит в роли профессора Макгонагалл. Кадр: YouTube
Смерть знаменитости стала тяжелой утратой

Британская актриса Мэгги Смит, всемирно известная по роли профессора Минервы Макгонагалл в серии фильмов о Гарри Поттере, скончалась в возрасте 89 лет. Об этом сообщили представители ее семьи. Легендарная артистка была одной из самых уважаемых и талантливых актрис своего времени, внесшей значительный вклад в развитие кино и театра. На "Поттериане" вместе с профессором Макгонагалл выросло целое поколение.

Напомним, в 2007 году у актрисы был диагностирован рак молочной железы. Она обнаружила уплотнение в груди и, осознав серьезность ситуации, незамедлительно обратилась к специалистам. Ранее у Мэгги уже находили новообразования, но они оказывались доброкачественными. К сожалению, в тот раз диагноз был злокачественным. На момент обнаружения опухоли актрисе было 73 года.

Несмотря на трудности, связанные с лечением и восстановлением, Мэгги Смит продолжала сниматься в кино и работать в театре, поражая зрителей своей силой духа и преданностью профессии. Ее вклад в культуру и искусство был отмечен множеством наград, в том числе двумя премиями "Оскар" и многочисленными театральными премиями.

Смерть актрисы стала большой утратой для ее коллег и поклонников по всему миру. Ее запомнят как легенду сцены и экрана, а также как женщину, которая показала пример стойкости и мужества в борьбе с болезнью.

К слову, также сегодня, 27 сентября, стало известно о смерти близкого друга Аллы Пугачевой.

Источник: Телеканал Sky News ✓ Надежный источник
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