Сергей Селин строго раскритиковал русофоба Ивара Калныньша

Актер не стал церемониться с коллегой

Известный российский актер Сергей Селин обратился к знаменитому советскому артисту, уроженцу Латвии Ивару Калныньшу, который в последнее время неоднократно критиковал Россию. Латвиец, который построил карьеру в СССР, буквально набросился на Россию, назвал ее "империей зла" и разорвал все отношения со страной. Селин не стал деликатничать и жестко прошелся по коллеге.



В своем обращении Селин призвал Калныньша "оставаться мужиком" и отвечать за свои слова и поступки. Прославившийся после роли Дукалиса в "Улицах разбитых фонарей" актер напомнил брызжущему слюной русофобу, что своей карьерой он обязан СССР.

Также Селин отметил, что после краха латвийского кинематографа на фоне развала Советского Союза именно Россия стала опекать латвийских и других артистов.

Актер выразил недоумение по поводу того, что, несмотря на критические высказывания, Калныньш считает себя вправе получать российскую пенсию за некий фантастический вклад в развитие отечественного кино. Селин решил надавить на больную мозоль многих представителей сильной половины человечества. Он призвал оппонента оставаться мужчиной, а не вести себя сомнительным образом.

К слову, ранее артист обрушился на Софию Ротару. Сергей Селин резко раскритиковал певицу.