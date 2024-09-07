Тодоренко назвала причину отказа водить детей в садик

Тодоренко назвала причину отказа водить детей в садик
Регина Тодоренко. Фото: соцсети
Решение было нелегким

Телеведущая Регина Тодоренко откровенно рассказала о причинах своего решения не водить сыновей Михаила и Мирослава в детский сад. По словам звезды, старший наследник ходил в детсад в течение года, однако каждое утро сборы сопровождались истериками. Этот период оказался для семьи непростым, так как эмоциональное состояние мальчика перед уходом в сад было крайне нестабильным, что беспокоило родителей.

После долгих попыток адаптироваться к новому режиму, супруги решили обратиться к психологу за консультацией. Специалист порекомендовал временно прекратить посещение детского сада, чтобы снизить стресс у ребенка и не усугублять ситуацию.

С тех пор Тодоренко и ее муж Влад Топалов приняли решение пока не водить сыновей в детские учреждения и больше времени уделять их воспитанию дома. Каждому ребенку нужен индивидуальный подход, и звезды выбрали тот, который лучше подходит для их семьи.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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