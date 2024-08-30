Хирург Гасанов указал на угрозу сепсиса из-за синюшных ягодиц Инстасамки

Формы звезды выглядят жутко

Эксперт по женской красоте, достигаемой благодаря острому скальпелю, Ариф Гасанов выразил обеспокоенность по поводу состояния ягодиц популярной певицы Инстасамки после недавней операции по их увеличению. Встревоженный пластический хирург указал на серьезность ситуации и дал свой прогноз по дальнейшему развитию событий.



Эксперт отметил, что посинение кожи в этой области, которое можно увидеть на опубликованных в социальных сетях фотографиях, указывает на серьезные осложнения. По словам специалиста, такой цвет кожи может свидетельствовать о возможных рисках некроза тканей, отторжения имплантов и даже сепсиса.

Гасанов подчеркнул, что операции подобного рода являются серьезным хирургическим вмешательством и требуют тщательного постоперационного наблюдения.

"В маленькую ягодицу поставили слишком большой имплант, в связи с чем кожа натянулась и отток венозной крови нарушен," – пояснил доктор.

В целом, осложнения после пластических операций, особенно таких масштабных, могут возникнуть по разным причинам, включая недостаточный контроль за состоянием пациента после процедуры, неправильный подбор имплантов или индивидуальные особенности организма.

К слову, ранее странная выходка другой популярной певицы на сцене с ножницами вызвала волну недовольства.