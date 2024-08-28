Продюсер Бабичев счел детским лепетом отрезание волос Чеботиной на публике

Действия девушки вызывают недоумение

Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев высказался по поводу нашумевшего инцидента, произошедшего во время выступления певицы Люси Чеботиной на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна". Во время своего номера артистка неожиданно для зрителей и жюри отрезала себе пряди волос прямо на сцене. Этот момент вызвал бурные обсуждения в социальных сетях и СМИ, однако Бабичев считает, что такие действия трудно назвать настоящим эпатажем.



Звездный критик подчеркнул, что поступок девушки – всего лишь "детский лепет" по сравнению с тем, что можно назвать настоящим сценическим шоу. Он отметил, что подобные перформансы не несут той глубины и замысла, которые характерны для выступлений известных мировых артистов, чьи имена стали синонимами эпатажа.

Критик привел в пример ряд культовых фигур, выступления которых отличаются высокой степенью продуманности и настоящей провокацией, которая вызывает не только шок, но и заставляет задуматься о более глубоких смыслах.

"Это так себе эпатаж. У нас какой-то детский лепет, а не эпатаж на сцене, на эстраде. Разве можно сравнить эти поступки с шоу Мэрилина Мэнсона, Элиса Купера, Оззи Озборна или Rammstein?" – унизительно высказался о выходке Люси эксперт по светской тусовке.

К слову, ранее Люся Чеботина засветила под юбкой во время выступления в Минске.