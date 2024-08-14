Кудрявцева объяснила причину молчания о трагедии в Курске

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Страшная трагедия под Курском поразила всю страну. Люди всячески стараются помочь мирным гражданам, ставшим объектами нападения украинских боевиков. При этом некоторые российские звезды предпочитают молчать о случившемся. Дошло до того, что зазвучали оправдания из-за отсутствия публичной реакции. Так причину молчания о трагедии раскрыла Лера Кудрявцева.
Телеведущая отметила, что многие обращаются к ней с вопросом о том, по какой причине она ничего не говорит о ситуации в Курской области. Блондинка не стала лукавить и открыто объявила, что настолько растеряна и испугана, что просто не знает, о чем говорить.
Кудрявцева добавила, что о ситуации на поле боя оперативно информируют военные корреспонденты. Сама же телеведущая не знает, что о страшной трагедии можно написать. Лера подчеркнула, что всем сердцем соболезнует пострадавшим, от всего сердца поддерживает мирных граждан, а также участвует в судьбе беженцев из Курской области.
"Меня спрашивают, почему я ничего не пишу про Курск. Ребят, я не знаю что писать. Я просто помогаю, как могу. И сочувствую и жалею и ужасаюсь", – поделилась своими эмоциями телеведущая.
К слову, ранее в прессе был опубликован список звезд, промолчавших о трагедии в Курской области.
Знаменитости по-разному отреагировали на случившееся