В СМИ перечислили промолчавших о трагедии под Курском артистов

Знаменитости по-разному отреагировали на случившееся

Нападение украинской армии на Курскую область стало общенациональной трагедией, многие люди стараются, чем могут, помочь мирным гражданам. В таких ситуациях от публичных личностей всегда ждут реакцию, однако многие звезды решили проигнорировать случившееся. Журналисты составили список артистов, которые промолчали о событиях под Курском, и тех, кто бросился помогать соотечественникам.



Кто из российских артистов помог жителям Курска

Известная блогер Ида Галич одной из первых отреагировала на случившееся. Она лично перевела в фонд помощи 1 миллион рублей, а также подсказала контакты волонтеров. Артистка Яна Поплавская с помощью неравнодушных людей собрала 7 миллионов рублей для помощи курянам. Певец SHAMAN из личных средств отправил 1 миллион рублей. Дмитрий Билан также перевел деньги в фонд помощи и призвал фанатов поддержать несчастных людей. Ксения Собчак тоже заявила о поддержке жителей приграничья.

Кто промолчал о трагедии

Недавно Максим Галкин* обратил внимание на странное молчание о событиях под Курском со стороны Олега Газманова, Надежды Бабкиной, Григория Лепса и некоторых других артистов. Журналисты News.ru просмотрели социальные сети перечисленных звезд и не заметили там ни слова о курской трагедии.

Сообщается, что Лепс пишет только о своих концертах, Газманов в Telegram лишь приглашает на сольное выступление в ВДНХ, а Бабкина делится впечатлениями об участии в шоу "Модный приговор".

Также трагедию российского народа по традиции проигнорировала Алла Пугачева и ее дочь Кристина Орбакайте.

С жесткой критикой происходящего выступила Поплавская. Она назвала поведение звезд "пляской на костях".

"Это пляска на костях. Это не культура, а безумное ****, которое во время войны делает бабки, они жрут, пьют и гуляют. Мир треснул напополам: тут наши, а там типа наши, которые класть хотели на ту кровь", – эмоционально подчеркнула звезда.

К слову, ранее Лариса Долина влипла в громкий скандал с поддержкой ВСУ.

*признан иностранным агентом на территории России