Известная актриса положила глаз на Аффлека на фоне его развода с Лопес

Она уже начала флиртовать с актером

Громкий голливудский развод Бена Аффлека и Дженнифер Лопес до сих пор не подошел к своему завершению. Артисты оттягивают подписание бумаг по неясным причинам. Сперва говорили, что они все еще пытаются наладить отношения, но недавно стало известно, что супруги не общаются друг с другом даже по телефону. Вероятно, надежды исправить проблемы в браке у них уже нет.

На этом фоне стало известно, что глаз на Аффлека положила другая известная голливудская актриса – Дженнифер Энистон. Она нашлиа с ним общий язык во время работы над совместной картиной, и сейчас звезда "Друзей" надеется продолжить общение со звездой в более тесном формате.

"Джен определенно была немного влюблена в Бена в течение многих лет, но он всегда был в очень серьезных, долгосрочных отношениях в то время. Но перемены витают в воздухе", – говорят источники.

Сообщается, что Энистон очень надеется наверстать упущенные возможности для романа с Аффлеком. После своего второго развода в 2017 году актрисе так и не удалось построить новые долгосрочные отношения.

Сейчас между знаменитостями тесная дружба и флирт. Помимо работы, их объединяет и много общих друзей. Поэтому близкие к артистам люди полагают, что они станут отличной парой.