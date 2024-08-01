Друг заявил о подавленном состоянии Аффлека из-за развода с Лопес

Знаменитость не спешит обсуждать сложную тему с друзьями

Бен Аффлек не собирается закатывать пышную вечеринку по случаю рассторжения брака с Дженнифер Лопес, как об этом писали в СМИ. Напротив, актер чувствует себя подавленным, рассказал его друг Кевин Смит.

По его словам, он сейчас практически не разговаривает с Аффлеком, поскольку тот обычно звонит ему, когда находится в хорошем расположении духа. Более того, Смит считает себя очень болтливым человеком, поэтому не хочет узнавать лишние подробности скандального развода, чтобы случайно не выдать прессе.

Последние несколько недель Аффлек и Лопес живут на разных концах США. Актер предпочитает Лос-Анджелес, где у него находятся бывшая жена и дети, а певица перебралась в Нью-Йорк.

Недавнюю годовщину свадьбы они пропустили, а 55-летний юбилей Джей Ло отмечала в компании своих друзей – супруг на торжество так и не приехал.

Недавно Аффлек приобрел себе отдельный особняк за 20 млн долларов. До этого пара выставила на продажу купленный для совместного проживания дом. Пресса полагает, что это означает окончательный разрыв отношений между артистами, хотя ранее ходили слухи, что они начали писать друг другу письма в попытке сохранить брак.