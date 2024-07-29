Бен Аффлек и Дженнифер Лопес нашли способ сохранить отношения

Звезды не спешат расторгать брак

Любовная история популярной певицы Дженнифер Лопес и известного артиста Бена Аффлека была похожа на удивительную романтическую киноленту. Звезды встречались несколько десятилетий назад, однако разошлись, но спустя годы снова полюбили друг друга и поженились. К сожалению, у пары опять начались проблемы.



Так, активно ходят слухи о том, что артисты решили развестись. Для бракоразводного процесса уже готовы документы, впрочем, влюбленные пока не спешат их регистрировать. Более того, поговаривают, что артисты все же нашли способ сохранить отношения.

Как стало известно журналистам, знаменитости решили взять паузу и хорошенько обдумать отношения. Для того чтобы сохранить союз, супруги обратились к истоку их романа. Когда-то они активно вели романтическую переписку, которая серьезно повлияла на зарождение любви. Звезды снова переписываются и надеются, что это поможет пережить кризис в отношениях.