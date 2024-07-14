Бен Аффлек переехал к бывшей жене Дженнифер Гарнер

Кажется, развод звезд неминуем

Дженнифер Гарнер, которая с самого начала поддерживала бывшего супруга Бена Аффлека на фоне его проблем в отношениях с Дженнифер Лопес, предложила ему переехать к ней. Источники утверждают, что актриса даже дала ему ключ от своего дома, в котором она проживает вместе с детьми.

Сейчас они проводят много времени вместе – ужинают, проводят время с наследниками. Именно поэтому Гарнер решила, что Бен вполне может проживать в ее особняке.

При этом известно, что артистка несвободна. Ее избранником является бизнесмен Джон Миллер. Как он относится к возможному переезду Аффлека – неизвестно, хотя осведомители говорят, что у Гарнер достаточно большой дом, чтобы в нем жили все вместе.

После такой новости Дженнифер Лопес была в ярости. Вскоре в СМИ появились сведения, что артистка хочет отсудить у супруга 150 млн долларов – это ровно половина от его состояния. При этом известно, что певица владеет в два раза большим объемом денег.

Причина ненависти проста: во время брака Аффлека всегда возмущала трата денег, поэтому Лопес оплачивала значительную часть семейных расходов. Сейчас она собирает все чеки, квитанции, чтобы предъявить их в суде.

"Бен отобрал у нее много денег. По крайней мере, она так говорит",

– заявили источники.

